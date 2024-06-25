Акулина Гречишница. Что можно и что нельзя делать 26 июня 2024 года

26 июня 2024 года отмечается день святой великомученицы Акилины. В народе ее называли Акулина Гречишница. Потому что в этот день было принято доедать гречневую купу прошлого урожая. Ее ели сами и раздавали бедным, бездомным, нищим и странникам. Также в этот день сеяли гречиху.
Кем была святая Акилина?
Акилина родилась в финикийском городе Библа в христианской семье. Девочку воспитали в христианских традициях, девочка обладала даром убеждения и уже в 12 лет сумела силой слова убедить подружек из языческих семей уверовать в Бога. Об этом властям донес один недоброжелатель. Девочку привели на суд и потребовали отречься от своей веры. Но она твердо отказалась. Ее уговаривали, умоляли, потом подвергли пыткам, но она была тверда в своей вере. Палач подумал, что она скончалась от пыток, и ее тело бросили за городом на съедение псам. Но хладного тела коснулся ангел, который повелел ребенку: «Встань и будь здорова. Иди и обличи мучителя, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны пред Богом». Девочка встала и пошла к замку властителя. Тот, увидев ребенка невредимым, велел ее схватить и сторожить до утра. А утром обвинил ее в волшебстве и велел казнить. Мощи девочки были перевезены позднее в Константинополь, где хранились в специально созданном храме.
Что можно делать 26 июня 2024 года
Принято приглашать родственников и собирать их за богатым столом.
В этот день принято готовить и варить гречневую кашу.
Нужно бороться всеми силами против мошки и комаров, считается, что именно в этот день ее больше всего за весь год.
Что нельзя делать 26 июня 2024 года?
Нельзя пить молоко.
Нельзя ходить в лес, чтобы не быть искусанными насекомыми.
Лучше воздержаться от тяжелого труда.
Нельзя ссориться.
Нельзя держать в голове дурные мысли.
Нельзя чрезмерно хлопотать и беспокоиться.