Актуальные исследования: в чем заключается польза яблок для здоровья

Полифенолы, содержащиеся в яблоках, за исключением прочих преимуществ, могут минимизировать риск повторного развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В августе 2024 года было опубликовано исследование, в рамках которого проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 119 000 человек за последние 20 лет. Выводы научной работы свидетельствуют о том, что у тех людей, что съедали по два яблока в день, вероятность развития ХОБЛ в дальнейшем была на 30% ниже.