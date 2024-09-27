Актуальные исследования: в чем заключается польза яблок для здоровья

В период с сентября по октябрь созревают зимние сорта яблок. В преддверии сбора урожая изучили актуальные научные работы, чтобы выяснить, чем полезны эти фрукты.
Польза для пищеварения и иммунитета
Нутрициологи отмечают, что одно из главных преимуществ яблок заключается в том, что их плоды богаты пищевыми волокнами — сложными углеводами, которые наш организм не способен переварить самостоятельно. Именно эти волокна служат пищей для многих видов полезных бактерий, обитающих в кишечнике.
Также стоит отметить, что яблоки сами по себе содержат множество полезных бактерий, которые также могут стать частью микробиома, отвечающего за нормальное функционирование пищеварительной и иммунной системы.
Польза для сердечно-сосудистой системы
Не секрет, что яблоки содержат большое количество пектина — пищевых волокон, которые помогают поддерживать нормальный уровень холестерина. По данным исследования, проведенного в 2012 году, у женщин, что ежедневно съедали по 75 граммов сушеных яблок (что соответствует примерно двум яблокам среднего размера) уже через шесть месяцев общий уровень холестерина снизился на 13%, а уровень «плохого» холестерина ЛПНП — на 24%.
Кроме того, яблоки являются одним из крупнейших пищевых источников полифенолов — полезных молекул, которые растения вырабатывают для защиты от вредных веществ. Некоторые содержащиеся в яблоках полифенолы, называемые флавоноидами, особенно хорошо стимулируют выработку оксида азота — газа, который проходит через наши кровеносные сосуды, заставляя их расширяться, что крайне полезно для здоровья.
Отдельно стоит отметить, что, по данным исследования, ежедневное употребление яблок связано со снижением риска преждевременной смерти от инсульта — на 27%, а также с риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%.
Польза для здоровья мозга
Известно, что антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, могут способствовать улучшению когнитивных функций, в особенности — у пожилых людей.
Исследования показали, что кверцетин, содержащийся в яблоках, может защитить нейроны головного мозга от окислительного повреждения, а также предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
Кверцетин — природное биохимическое вещество группы флавоноидов (витамин группы Р).
Минимизация риска развития диабета
Согласно другому исследованию, яблоки, за счет концентрации флавоноидов, снижают риск развития диабета 2-го типа на 36%. Правда, чтобы добиться такого внушительного результата, необходимо съедать два плода в день.
Флавоноиды — группа природных фитохимических соединений, содержащиеся в растениях; мощные антиоксиданты.
Помимо прочего, эксперты отмечают, что растворимая клетчатка, содержащаяся в яблоках, тоже может предотвратить диабет — за счет замедления усвоения углеводов и предотвращения скачков уровня сахара в крови.
Минимизация риска повторного развития хронической обструктивной болезни легких
Полифенолы, содержащиеся в яблоках, за исключением прочих преимуществ, могут минимизировать риск повторного развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В августе 2024 года было опубликовано исследование, в рамках которого проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 119 000 человек за последние 20 лет. Выводы научной работы свидетельствуют о том, что у тех людей, что съедали по два яблока в день, вероятность развития ХОБЛ в дальнейшем была на 30% ниже.
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