Хирурги сочли актрису Аню Тейлор-Джой самой красивой девушкой в мире

Об этом рассказал британский пластический хирург Джулиан де Сильва.
— Аня Тейлор-Джой стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — объяснил эксперт.
Он применил правило золотого сечения к лицу 28-летней актрисы и обнаружил, что ее пропорции на 94,66 процента приближены к идеалу. Так, глаза актрисы получили самый высокий процент совпадения с идеалом — 98,9 процентов. Также высоко были оценены лоб (98 процентов) и подбородок (97 процентов). Среди всех звезд Тейлор-Джой оказалась ближе всех к идеалу, единственный показатель, который оказался ниже 97 процентов — губы, они получили оценку 92 процента.
Хирург также оценил внешность актрисы Зендеи, губы которой не дотянули до совершенства всего на 0,5 процентов. Так актриса заняла второе место в рейтинге самых красивых женщин. На третьем месте модель Белла Хадид, ее подбородок оценили на 99,7 процентов, передает издание The Sun.
Список из ста самых обаятельных женщин за всю историю опубликовало издание ListChallengers, специализирующееся на составлении списков и рейтингов. Согласно списку, статус самой красивой актрисы всех времен получила итальянка Моника Белуччи. Второе место заняла американская легенда Мерилин Монро, а тройку лидеров замыкает Анджелина Джоли.