Хирурги сочли актрису Аню Тейлор-Джой самой красивой девушкой в мире

Он применил правило золотого сечения к лицу 28-летней актрисы и обнаружил, что ее пропорции на 94,66 процента приближены к идеалу. Так, глаза актрисы получили самый высокий процент совпадения с идеалом — 98,9 процентов. Также высоко были оценены лоб (98 процентов) и подбородок (97 процентов). Среди всех звезд Тейлор-Джой оказалась ближе всех к идеалу, единственный показатель, который оказался ниже 97 процентов — губы, они получили оценку 92 процента.