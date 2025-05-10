Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актрисе Немоляевой провели операцию на сердце

88-летней актрисе из «Служебного романа» Светлане Немоляевой провели операцию по восстановлению сердцечного ритма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщину госпитализировали в среднетяжелом состоянии. На протяжении последних 10 лет актриса регулярно жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

Недавно она перенесла криобаллонную абляцию, во время которой кардиохирурги устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы Немоляемой, после чего стабилизировали состояние ее здоровья. В стационаре она провела три дня. Сейчас женщине рекомендуют следить за нагрузками и здоровьем и продолжать наблюдаться у кардиолога. Несмотря на проблемы с сердцем, сейчас актриса продолжает выступать в театре.

До этого 87-летная Светлана Немоляева сообщила, что перенесла приступ, который вовремя купировали.