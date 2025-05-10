Актрисе Немоляевой провели операцию на сердце

Недавно она перенесла криобаллонную абляцию, во время которой кардиохирурги устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы Немоляемой, после чего стабилизировали состояние ее здоровья. В стационаре она провела три дня. Сейчас женщине рекомендуют следить за нагрузками и здоровьем и продолжать наблюдаться у кардиолога. Несмотря на проблемы с сердцем, сейчас актриса продолжает выступать в театре.