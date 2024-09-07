Актриса Екатерина Ковальчук впервые раскрыла свою настоящую фамилию

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов появились на светской кинопремьере впервые после свадьбы. Супруги были веселы и довольно живо отвечали на вопросы журналистов. В какой-то момент речь зашла о том, будет ли менять фамилию в паспорте актриса Ковальчук. Впервые Екатерина рассекретила, что на самом деле она уже не Ковальчук!
«Я уже взяла фамилию мужа. Не знаю, буду ли менять фамилию в соцсетях, но в кино я оставлю фамилию Ковальчук, поскольку я с этой фамилией снимаюсь с 2018 года. А в жизни я уже Харламова», — рассказала звезда.
Напомним, что Екатерина Ковальчук вышла замуж за Гарика Харламова в начале июня. Свадьба прошла в узком семейном кругу. Для Екатерины это первый брак, для Гарика — третий. До этого он был женат на менеджере Юлии и актрисе Кристине Асмус. Меняла ли звезда «Интернов» фамилию — история умалчивает.