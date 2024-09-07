Актриса Екатерина Ковальчук впервые раскрыла свою настоящую фамилию

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов появились на светской кинопремьере впервые после свадьбы. Супруги были веселы и довольно живо отвечали на вопросы журналистов. В какой-то момент речь зашла о том, будет ли менять фамилию в паспорте актриса Ковальчук. Впервые Екатерина рассекретила, что на самом деле она уже не Ковальчук!