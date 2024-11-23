Актриса Дружинина опровергла информацию о госпитализации

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистку якобы экстренно госпитализировали в больницу Москвы после перенесенного бронхита.
«Не верьте никому про какую-то глупую, непонятную болезнь. Я вас всех переживу, потому что я добрый, щедрый, прекрасный, здоровый, спортивный, верующий человек», — заявила Дружинина, комментируя слухи о ее госпитализации.
Также актриса поделилась с «Известиями» видео, где она ходит босиком по снегу. По словам Дружининой, данное увлечение является для нее терапией.
Актриса поблагодарила поклонников за беспокойство и призвала не доверять слухам.
Ранее, 27 августа, Дружинину госпитализировали в одно из медицинских учреждений Москвы. Что стало причиной требуемой медицинской помощи, неизвестно.
Светлана Дружинина — советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер. Наиболее всего она известна по роли Анфисы в фильме «Девчата», а также как режиссер и сценарист приключенческих фильмов про гардемаринов. Премьера одной из последних частей — «Гардемарины 1787. Мир» — прошла в сентябре 2023 года.