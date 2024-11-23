Актриса Дружинина опровергла информацию о госпитализации

Светлана Дружинина — советская и российская актриса, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер. Наиболее всего она известна по роли Анфисы в фильме «Девчата», а также как режиссер и сценарист приключенческих фильмов про гардемаринов. Премьера одной из последних частей — «Гардемарины 1787. Мир» — прошла в сентябре 2023 года.