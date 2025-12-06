Активисты повредили витрину с короной Британской империи в Тауэре

«В субботу, 6 декабря, в 09:48 (12:48 мск — прим. ТАСС) в полицию поступил вызов из лондонского Тауэра в связи с сообщениями о преступном повреждении витрины, где хранится государственная корона. Сообщается, что четверо протестующих, предположительно, бросили в витрину продукты питания, после чего двое из них скрылись с места происшествия, — сказано в нем. — Четыре человека были задержаны по подозрению в преступном причинении ущерба. Они взяты под стражу. Тауэр был закрыт для публики, пока продолжается полицейское расследование».