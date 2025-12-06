Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активисты повредили витрину с короной Британской империи в Тауэре

Четверо протестующих, предположительно, бросили в витрину продукты питания.

Источник: Freepik

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Лондонский Тауэр закрылся после того, как общественные активисты повредили витрину с короной Британской империи. Об этом говорится в заявлении городской полиции, которое приводит газета The Independent.

«В субботу, 6 декабря, в 09:48 (12:48 мск — прим. ТАСС) в полицию поступил вызов из лондонского Тауэра в связи с сообщениями о преступном повреждении витрины, где хранится государственная корона. Сообщается, что четверо протестующих, предположительно, бросили в витрину продукты питания, после чего двое из них скрылись с места происшествия, — сказано в нем. — Четыре человека были задержаны по подозрению в преступном причинении ущерба. Они взяты под стражу. Тауэр был закрыт для публики, пока продолжается полицейское расследование».