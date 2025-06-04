Активисты Greenpeace вернули восковую фигуру Макрона

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Активисты НПО Greenpeace вернули статую президента Франции Эмманюэля Макрона, похищенную в понедельник из парижского музея восковых фигур Гревен. Об этом сообщило AFP.
По его данным, представители НПО оставили фигуру у штаб-квартиры энергетической компании Electricit de France (EDF). «Мы вернули статую Эмманюэля Макрона, поскольку, как и обещали, всего лишь одолжили ее, — приводит агентство слова генерального директора французского подразделения Greenpeace Жан-Франсуа Жуйяра. — Мы предупредили руководство музея Гревен и силы правопорядка. Теперь они должны забрать статую».
Как отметил Жуйяр, штаб-квартира EDF была выбрана активистами, чтобы «поставить Макрона лицом к лицу с его ответственностью за торговлю с Россией, в частности, в ядерной сфере».
Ранее сообщалось, что активисты Greenpeace смогли вынести статую через аварийный выход музея рано утром в понедельник, переодевшись сотрудниками учреждения. После этого они привезли ее к зданию посольства РФ во Франции, установив возле одного из въездов на территорию. Рядом с ней поставили российский флаг и развернули плакаты с лозунгами против продолжения экономического сотрудничества между Россией и Францией на фоне продолжающегося конфликта на Украине. После короткой демонстрации активисты погрузили статую в машину и увезли ее в неизвестном направлении. По информации AFP, стоимость скульптуры составляет порядка 40 тыс. евро.
Это не первый подобный случай для музея. В 1980 году группа байкеров, недовольных введением нового налога на двухколесный транспорт, украла статую президента республики (1974−1981) Валери Жискар д’Эстена. В 1993 году неизвестные похитили из зала фигуру занимавшего в то время пост мэра Парижа будущего президента Франции (1995−2007) Жака Ширака.