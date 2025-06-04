Активисты Greenpeace вернули восковую фигуру Макрона

Ранее сообщалось, что активисты Greenpeace смогли вынести статую через аварийный выход музея рано утром в понедельник, переодевшись сотрудниками учреждения. После этого они привезли ее к зданию посольства РФ во Франции, установив возле одного из въездов на территорию. Рядом с ней поставили российский флаг и развернули плакаты с лозунгами против продолжения экономического сотрудничества между Россией и Францией на фоне продолжающегося конфликта на Украине. После короткой демонстрации активисты погрузили статую в машину и увезли ее в неизвестном направлении. По информации AFP, стоимость скульптуры составляет порядка 40 тыс. евро.