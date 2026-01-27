Актеры МХАТ обратились к министру культуры РФ с просьбой пересмотреть назначение Богомолова: что известно

«Дело не в МХАТ, вопрос глобальнее — в нашей русской культуре! А именно — в министре культуры Российской Федерации! Я не думаю, что Богомолов ходил по кабинетам и просил назначить его ректором — у него есть театр на Бронной и театр Виктюка. Как будто нет больше в российской культуре режиссеров, худруков, театральных педагогов, кончились! Осталась маленькая горстка, вот и навешивают на них по два-три театра. И ректорство придачу», — возмутилась Поплавская.