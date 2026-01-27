Актеры МХАТ обратились к министру культуры РФ с просьбой пересмотреть назначение Богомолова: что известно

После смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого место ректора школы-студии МХАТ осталось свободным. Министр культуры Ольга Любимова 23 января приняла решение и назначила исполняющим обязанности на этот пост режиссера Константина Богомолова. Чиновница отметила, что его творчество «занимает особое место в современном культурном пространстве России» и пожелала удачи.
Через пару дней в сети появилось открытое письмо выпускников МХАТ к министру культуры с просьбой отменить решение о назначении Богомолова ректором.
В поддержку письма выступили Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и другие. Они отметили, что на протяжении многих поколений ректор избирался открытым голосованием «всем мхатовским сообществом». К тому же кандидаты на эту должность всегда рассматривались исключительно из выпускников школы-студии, а Богомолов к ним не относится (окончил ГИТИС).
«Традиции — есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники», — объяснили актеры.
Сообщество МХАТ попросило пересмотреть решение в пользу кого-то из выпускников и провести новые выборы ректора. Богомолов же в таком случае сможет продолжить свою деятельность в Театре на Малой Бронной, где он до сих пор занимает руководящую должность. В пресс-службе школы-студии журналистам сообщили, что инициатива по смене ректора исходит именно от выпускников, а не от действующих сотрудников и студентов.
При этом к обращению против Богомолова присоединились и другие. Театральный критик Нелли Ончурова заметила, что у нового ректора МХАТ просто не получится следовать традициям этого заведения:
«Да, он талантлив, но произвол — страшное слово, а оно очень применимо к Богомолову. Повторяется по спирали период бурь и натиска 1920-х годов. Хулиганство и искусство — вещи несовместные. У Богомолова очень много таких хулиганских выходок».
Актриса Яна Поплавская пошла еще дальше. В ситуации с назначением Богомолова на пост ректора МХАТ она призвала к критике самого министра культуры Ольги Любимовой. Женщина отметила, что письмо нужно было писать сразу на имя президента и просить сменить в первую очередь именно Любимову.
«Дело не в МХАТ, вопрос глобальнее — в нашей русской культуре! А именно — в министре культуры Российской Федерации! Я не думаю, что Богомолов ходил по кабинетам и просил назначить его ректором — у него есть театр на Бронной и театр Виктюка. Как будто нет больше в российской культуре режиссеров, худруков, театральных педагогов, кончились! Осталась маленькая горстка, вот и навешивают на них по два-три театра. И ректорство придачу», — возмутилась Поплавская.
Однако нашлись и те, кто публично поддержал Константина Богомолова. Поздравил режиссера с новой должностью ректор ГИТИС Григорий Заславский.
«Педагогический задор в нем давно сидел. Я видел, как он азартен в работе со студентами. Но при этом надо понимать, что каждый режиссер, ставя спектакль, занимается педагогикой, воспитывает артистов. У Богомолова это всегда получалось», — отметил Заславский.
Неформально ответил на претензии и сам Богомолов. Он не стал расписывать ничего самостоятельно, вместо этого опубликовав письмо, написанное одной из выпускниц МХАТ Софьей Эрнст. В нем актриса указывает, что еще при жизни Олег Табаков самостоятельно звал к себе Константина Богомолова и ставил вместе с ним пьесы и спектакли.
«В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя “принципов русского психологического театра”», — выступила в поддержку ректора Софья Эрнст.
Выступила на защиту своего мужа и журналистка Ксения Собчак, которая выложила в своих соцсетях пост с надписью: «я сладко сплю, а вас пускай корежит!».