Актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» посмертно

Торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» проходит в понедельник в московском театре «Маска».
«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна “Ника”», — сказал сын Мадянова — Роман Мадянов, получая приз за отца.
После вручения призов в номинация за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024—2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.
Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.
Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.