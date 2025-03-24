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Актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» посмертно

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» за роли второго плана посмертно.

Источник: © РИА Новости

Торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» проходит в понедельник в московском театре «Маска».

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна “Ника”», — сказал сын Мадянова — Роман Мадянов, получая приз за отца.

После вручения призов в номинация за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024—2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.

Мадянов ушел из жизни 25 сентября прошлого года в возрасте 62 лет.

Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет.

Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.