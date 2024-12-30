Актеры Дэвид Крамхолц и Майкл Шеннон дебютировали с инди-рэп-супергруппой

Для каждого из участников коллектива это не первый музыкальный опыт, сообщает NME. До Unidentified Aerial Phenomenon Майкл Шеннон выступал в составе кавер-группы R.E.M., Крамхолц выпускал треки под псевдонимом BeenGod StillGod, а у Корригэна есть музыкальный проект NY Grimm. Вурстер же является профессиональным музыкантом, за свою карьеру сотрудничавшим не с одной группой. В частности, он работал с Superchunk, Mountain Goats и Bob Mould.