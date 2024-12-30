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Актеры Дэвид Крамхолц и Майкл Шеннон дебютировали с инди-рэп-супергруппой

Актеры Дэвид Крамхолц, Майкл Шеннон, а также их коллега Кевин Корригэн и экс-барабанщик Superchunk Джон Вурстер дебютировали как супергруппа Unidentified Aerial Phenomenon («Неопознанный Воздушный Феномен»). Свой жанр музыканты описали как инди-рэп.

Источник: Звук

Актеры Дэвид Крамхолц, Майкл Шеннон, а также их коллега Кевин Корригэн и экс-барабанщик Superchunk Джон Вурстер дебютировали как супергруппа Unidentified Aerial Phenomenon («Неопознанный Воздушный Феномен»). Свой жанр музыканты описали как инди-рэп.

Их первое выступление состоялось в клубе Berlin в Нью-Йорке. Как отметил Вурстер в личном блоге, новая группа представляет собой «захватывающую музыкальную концепцию», привносящую «импровизированную рок-н-ролльную странность».

Для каждого из участников коллектива это не первый музыкальный опыт, сообщает NME. До Unidentified Aerial Phenomenon Майкл Шеннон выступал в составе кавер-группы R.E.M., Крамхолц выпускал треки под псевдонимом BeenGod StillGod, а у Корригэна есть музыкальный проект NY Grimm. Вурстер же является профессиональным музыкантом, за свою карьеру сотрудничавшим не с одной группой. В частности, он работал с Superchunk, Mountain Goats и Bob Mould.

Ранее в этом году участники группы R.E.M. высказались о возможности реюниона.