Актер Устинов — о Блиновской, собравшейся на СВО: «Нужно было делать это раньше»

«Это имеет место только при искреннем желании, а не попытке просто оправдать себя перед обществом. Иначе это нужно было раньше делать, а не после того, как ей дали срок. Если сейчас у нее есть намерение помочь стране, а не очистить свою карму, то почему нет», — размышляет актер.