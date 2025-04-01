Актер Устинов — о Блиновской, собравшейся на СВО: «Нужно было делать это раньше»

Актер Павел Устинов считает, что скандальной королеве марафонов Елене Блиновской стоит идти в зону проведения специальной военной только при одном условии. Его актер, который был на СВО и получил там ранение, озвучил в беседе с URA.RU.
«Это имеет место только при искреннем желании, а не попытке просто оправдать себя перед обществом. Иначе это нужно было раньше делать, а не после того, как ей дали срок. Если сейчас у нее есть намерение помочь стране, а не очистить свою карму, то почему нет», — размышляет актер.
Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей, якобы изъявила желание отправиться в зону СВО. В Сети обсуждают, что блогерша может там заниматься сборкой БПЛА и организовывать логистику между подразделениями. Официальной информации со стороны представителей королевы марафонов пока нет.
Павел Устинов, побывавший «за ленточкой», как никто другой знает о важности для наших ребят того, что происходит на гражданке, как наши публичные персоны поддерживают или нет бойцов. Со своей стороны он также вносит лепту.
«Мы недавно сыграли спектакль “Хорошее фото” в Новом театре, режиссером которого является Эдуард Бояков. Он про ребят бойцов СВО, которые попадают в разные ситуации. В нашем рассказывалась история о бойце, который потерял ногу и узнал о смерти друга. После этого боец стал организовывать похороны прямо из госпиталя. Такие спектакли ставятся по всей России. И это очень правильно, они несут ценные смыслы для общества, не эти голые трусы и пятые точки», — заключил Устинов.
К слову, муж Блиновской Алексей также был в зоне СВО. Согласно последней информации, которая была о нем, мужчина перестал быть снайпером и перевелся в тыл ремонтировать беспилотники.