Актер Певцов сообщил о расставании с «Ленкомом»

Ранее Певцов объяснил, что уже семь лет не снимается в кино. «Потому что не в чем! Не хочу жизнь тратить на ерунду, когда люди приходят в зал жрать попкорн. Приучили всех, как свиней, есть и пить в кино. Я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — заявил он. До этого артист также объяснил отсутствие новых проектов тем, что «не гонится за ролями».