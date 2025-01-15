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Актер Певцов сообщил о расставании с «Ленкомом»

Фотография Дмитрия Певцова исчезла со стены в фойе театра «Ленком Марка Захарова». Об этом российский актер сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Артист объяснил, что театр прекратил с ним сотрудничество. «После почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры “Московский театр Ленком Марка Захарова” в моих услугах больше не нуждается», — сказал он. Певцов добавил, что больше не вернется в театр.

Певцов выходил на сцену «Ленкома» 33 года. Последний спектакль с его участием прошел 24 ноября 2024 года.

Ранее Певцов объяснил, что уже семь лет не снимается в кино. «Потому что не в чем! Не хочу жизнь тратить на ерунду, когда люди приходят в зал жрать попкорн. Приучили всех, как свиней, есть и пить в кино. Я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — заявил он. До этого артист также объяснил отсутствие новых проектов тем, что «не гонится за ролями».