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Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Александр Пашутин в беседе с АиФ заявил, что приобрел квартиру в курортном городке Пункахарью в Финляндии из-за дешевизны, и назвал проблемы с недвижимостью несущественными.

Источник: © РИА Новости

«Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги», — сказал он.

Как отмечает издание, ранее в СМИ распространилась информации о том, что у актера возникли сложности с правом собственности на квартиру из-за задолженности по коммунальным услугам, оплачивать которые россиянам затруднительно из-за санкций.

«Да ну, какие сложности! Я вас умоляю. Посмотрим, что будет дальше. Поживем увидим», — сказал Пашутин.

По словам актера, власти Финляндии усложняют жизнь россиянам, так как их заставляет делать это Запад. Тем не менее, уверяет он, простые люди относятся к гражданам России очень хорошо.