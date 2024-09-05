Актер Пашутин объяснил, почему купил квартиру в Финляндии

«Когда мы там покупали недвижимость, все это стоило очень маленькие деньги», — сказал он.
Как отмечает издание, ранее в СМИ распространилась информации о том, что у актера возникли сложности с правом собственности на квартиру из-за задолженности по коммунальным услугам, оплачивать которые россиянам затруднительно из-за санкций.
«Да ну, какие сложности! Я вас умоляю. Посмотрим, что будет дальше. Поживем увидим», — сказал Пашутин.
По словам актера, власти Финляндии усложняют жизнь россиянам, так как их заставляет делать это Запад. Тем не менее, уверяет он, простые люди относятся к гражданам России очень хорошо.