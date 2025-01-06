Актер Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024), на награду в этой категории претендовал также российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора» (Anora, 2024). Трансляция церемонии ведется на телеканале CBS.
За победу в этой номинации боролись также Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024).
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 82-я церемония вручения премии проходит 5 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).