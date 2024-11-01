Акселерации конец? Эксперт рассказала о том, как изменились наши дети

С 1990 по 2022 год в два раза увеличилась доля ожирения у взрослых и в четыре раза — у детей. Динамика гармоничности физического развития показывает, что если у ребенка в 15 лет имеется избыточная масса тела, то к 17 годам она никуда не уходит. Этот фактор тоже важно учитывать при разработке профилактических мероприятий.