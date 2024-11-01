Акселерации конец? Эксперт рассказала о том, как изменились наши дети

И это было объяснимо. Страна впервые стала жить заметно лучше. В прошлом остались гражданская война, периоды голода, Вторая мировая. Дети в школах и садах радостно скандировали: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». Бодрой мелодией и лозунгом «На зарядку, становись!» детей будило радио. Детство было наполнено оптимизмом и спортом.
Выше и больше
Начиная с 1990-х мы все чаще говорим о том, что здоровых детей не осталось. А что думают об этом специалисты? Оказывается, в стране продолжаются лонгитюдные (очень длительные, многолетние — прим. aif.ru исследования). О полученных результатах рассказывает главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава России, проректор по учебной работе Пироговского Университета, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Ольга Милушкина:
— На основе данных лонгитюдных исследований, которые проводились ещё начиная с 1960-х годов в Научно-исследовательском институте гигиены и охраны здоровья детей и подростков, можно сделать вывод, что современные дети имеют более высокие показатели длины и массы тела.
И у них резко снизилась мышечная сила. Сейчас основные мероприятия по повышению физической подготовленности направлены на то, чтобы увеличивать мышечную силу. Мы разрабатываем эти мероприятия, обучаем родителей, самих школьников, как это можно сделать.
Дети компьютера
Есть данные о том, что отклонения в физическом развитии очень выражены у тех детей, которые много времени уделяют информационно-коммуникационным технологиям, работе за компьютером, использованию смартфона. Часто это выражается в виде избыточной массы тела.
С 1990 по 2022 год в два раза увеличилась доля ожирения у взрослых и в четыре раза — у детей. Динамика гармоничности физического развития показывает, что если у ребенка в 15 лет имеется избыточная масса тела, то к 17 годам она никуда не уходит. Этот фактор тоже важно учитывать при разработке профилактических мероприятий.
Ещё одно важное замечание связано с тем, что у детей увеличиваются жировые складки. Самые опасные места — это трункальное (туловищное — прим. aif.ru) ожирение в районе талии, а также на плече в районе бицепса.
Наблюдение за динамикой мышечной силы у девочек с 1 по 11 класс показывает, что они остро реагируют на увеличение учебной нагрузки. На изменения в физическом развитии влияют такие периоды, как шестой класс — переход к гимназическому обучению и поступлению в лицеи, а также 9 и 11 классы, когда дети сдают экзамены.
Повзрослели на три года
Отмечается ускорение биологического созревания. Мы анализируем данные столетнего наблюдения за тенденциями развития. Если в 1920 году возраст менархе (первой менструации. — прим. aif.ru) — одного из главных показателей биологического развития девочек — в среднем составлял 15 лет, то сейчас это 12 лет и 9 месяцев.
Следующая тенденция — изменение функциональных показателей физического развития, которое включает изменение сердечно-сосудистой системы. Сейчас наблюдается очень большой коэффициент вариаций в распределении показателей артериального давления: встречаются дети с низким и с высоким давлением, эти группы увеличились.