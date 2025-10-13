АКРА: отдых в Турции за четыре года подорожал на 218%

Поездка на отдых в Турцию за последние четыре года — с августа 2021 года по август 2025-го — подорожала на 218%. На 25% стоимость поездки определялась стоимостью услуг, предоставляемых принимающей стороной, около 30% приходилось на перелет и более 40% — на прочие факторы, в том числе агентские надбавки, выяснили аналитики АКРА.
Данный прирост оказался даже более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики, подсчитали авторы исследования, отмечает агентство «Прайм».
В августе 2025 года около 28% от цены поездки приходилось на транспортные расходы, обращают внимание аналитики. Средняя стоимость поездки на отдых из России в Турцию составила 88 тысяч рублей. В свою очередь стоимость полета в салоне экономического класса самолета в расчете на тысячу километров пути, скорректированная на дальность полета по маршруту Москва — Стамбул — Москва, могла составлять примерно 25 тысяч рублей.
Издержки на оплату услуг принимающей страны в среднем формируют около четверти стоимости тура, о чем говорит анализ разницы между рассчитанной на основе инфляционной динамики в Турции стоимостью поездки за вычетом перелета и ее фактическим значением за последние три года, согласно данным Росстата. Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла.
Авторы исследования отмечают, что дополнительными важными факторами, определяющими стоимость поездки в Турцию, являются курс доллара США, сокращение доступных для путешествия россиян направлений, увеличение надбавок туристических агентств.