АКРА: отдых в Турции за четыре года подорожал на 218%

Издержки на оплату услуг принимающей страны в среднем формируют около четверти стоимости тура, о чем говорит анализ разницы между рассчитанной на основе инфляционной динамики в Турции стоимостью поездки за вычетом перелета и ее фактическим значением за последние три года, согласно данным Росстата. Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла.