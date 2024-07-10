Akmal' объяснил, за что так любит русский шансон

Акмаль признался, что стал замечать на своих концертах не только молодых девчонок, но и женщин в возрасте 40−50 лет. Музыкант предположил, что для привлечения еще более возрастной аудитории ему стоит записать дуэтную песню с Любовью Успенской. Певцу кажется, что это должно быть что-то из ее репертуара, потому что считает королеву русского шансона «величайшей артисткой в стране».