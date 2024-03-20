Аккуратнее со «старыми» препаратами: Россиянам назвали правильное время приёма лекарств

«До еды обычно принимаются те препараты, действие которых может подавляться пищей, либо те, которые предназначены для лучшего усвоения продуктов питания. При этом следует воздерживаться от приёма на голодный желудок нестероидных противовоспалительных препаратов, которые раздражают слизистую желудка и могут стать причиной язвы», — рассказал эксперт.