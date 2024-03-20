Аккуратнее со «старыми» препаратами: Россиянам назвали правильное время приёма лекарств

«До еды обычно принимаются те препараты, действие которых может подавляться пищей, либо те, которые предназначены для лучшего усвоения продуктов питания. При этом следует воздерживаться от приёма на голодный желудок нестероидных противовоспалительных препаратов, которые раздражают слизистую желудка и могут стать причиной язвы», — рассказал эксперт.
Витамины и пищевые добавки, оказывающие действие только вместе с пищей, принимаются, соответственно, во время еды. А препараты от изжоги и те, которые облегчают переваривание, подождут до окончания трапезы.
Оказалось, однако, что такие строгие предписания касаются по большей части «старых», давно выпускаемых препаратов. Большинство современных можно употреблять вне зависимости от приёма пищи: их лекарственные формы предназначены для рассасывания в нужной части ЖКТ.
А ранее терапевт предупредила об опасных последствиях передозировки витамина D — гиперкальциемии. По её словам, особенно переизбыток этого витамина опасен для беременных женщин и кормящих матерей.