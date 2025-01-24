«Аккуратней» или «аккуратнее»: как правильно пишется

Учительница комментирует классную работу второклассника Васи: «Пиши аккуратнее!» Прилежный школьник прислушивается к просьбе, хотя и неверно ее понимает, и старательно заполняет целую страницу тетради указанным словом. А потом с гордостью показывает выполненное задание маме. «Но ведь правильно писать “аккуратней”!» — удивляется та, и Васе ничего не остается, как заполнить еще одну страницу. Но кто же прав в данной ситуации: учитель или мама? А может быть, верны оба варианта?
Написание по правилам русского языка: «аккуратней» или «аккуратнее»
В любых спорных вопросах, касающихся грамматики, стилистики и прочих правил русского языка, у всех нас есть верные помощники — словари и справочники. Например, в случае со сложностями написания того или иного слова ответы стоит искать в орфографическом словаре, а для выбора наиболее грамотного из двух вариантов звучания подойдет справочник по стилистике. Давайте заглянем в подходящие словари, а также воспользуемся онлайн-версиями справочников и разберемся, как правильно пишется: «аккуратней» или «аккуратнее».
Но перед этим определим, какой частью речи является разбираемое нами слово. И тут мы сразу же столкнемся с небольшой сложностью. Дело в том, что в русском языке простую сравнительную степень «аккуратнее» имеет и наречие «аккуратно», и прилагательное «аккуратный», причем употребленное в любом роде и числе. Сравним две фразы:
Маша пишет аккуратно, а Вика еще аккуратнее.
Маша — аккуратная девочка, но Вика еще аккуратнее.
В обоих предложениях слово выглядит одинаково, но в первом характеризует действие, а во втором — объект, девочку. То есть в первом случае оно является наречием, а во втором — прилагательным, но и там и там употреблена простая сравнительная степень.
Теперь заглянем в словари и узнаем, какая форма правильнее: «аккуратней» или «аккуратнее». В «Большом толковом словаре русского языка» С. Кузнецова в статье, посвященной слову «аккуратный», находим пример, содержащий нужную нам степень сравнения: «Мальчик подрос, стал аккуратнее» (1). «Малый академический словарь» А. Евгеньевой дает нам пример сравнительной степени наречия, так же оканчивающейся на -ее: «Ты теперь ступай в их усадьбу и как можно аккуратнее узнай: будут ли дома муж и жена?» (А. Писемский «Боярщина») (2).
А вот сравнительная степень прилагательных с -ей встречается лишь в «Справочнике по правописанию и стилистике» Д. Розенталя, где значится употребляемой в разговорной и стихотворной речи (3).
Таким образом, и в устной речи, и на письме допустимо употреблять оба варианта слова, но в деловой переписке все-таки следует придерживаться нормативного «аккуратнее». Если возвращаться к ситуации, с которой начиналась эта статья, то и мама, и учительница были правы: педагог выбрала простую сравнительную степень наречия и употребила ее основной вариант, а родительница — привычное для устной речи «аккуратней». Ошибку допустил лишь сам Вася, ведь в своем замечании учитель просила его быть аккуратнее при письме и прилежнее выводить буквы, а не написать несколько раз одно и то же слово.
Примеры правописания окончаний слов «аккуратней» и «аккуратнее»
Итак, с правописанием слова разобрались. А чтобы запечатлеть его написание в памяти, составили для вас несколько предложений и с тем и с другим вариантом.
«Вася, будь аккуратней: сегодня сильный ветер!» — это бабушка просит внука не ходить под высокими деревьями и рекламными щитами.
«Если бы вы вели себя аккуратней, то не разбили бы мою любимую вазу», — расстраивается мама.
«Я очень хочу стать аккуратнее, но вечно спешу и что-нибудь роняю», — жалуется девушка своей подруге.
«У Пети всегда все получается, потому что он намного аккуратнее тебя!» — выговаривает отец неряхе-сыну.
«Почему бы тебе не быть аккуратней в выражениях?» — интересуется молодой человек у своего друга, снова ввязавшегося в драку.
«Пожалуйста, будьте аккуратнее при переходе через дорогу», — прочитал Ваня на рекламном щите.
Советы эксперта
— В школе нас учат, что оба варианта верны, — комментирует филолог и онлайн-репетитор по русскому языку Анастасия Рискина. — Вариант с -ей — разговорный случай, а с -ее — нормативный, потому что «аккуратнее» — это простая сравнительная степень, которая по правилу образуется с помощью суффикса -ее-. О суффиксе -ей- также говорят в рамках этого правила: он употребляется, но характерен для разговорной речи. То же происходит и с простой превосходной степенью наречия: суффиксы -ейш- и -айш- мы практически не используем в современном русском языке, но все равно проходим в школе (нижайше, покорнейше и др.).
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Говоря о простой сравнительной степени, можно заметить, что многие прилагательные и наречия в русском языке образуют эту форму именно с помощью суффиксов -ее- и -ей-. Правила их употребления схожи для всех таких слов: нормативным словарным вариантом считается форма, оканчивающаяся на -ее, а -ей характерен для разговорной речи. Составим список из нескольких слов, подходящих под это правило:
«красивее» (допустимо «красивей»);
«счастливее» (допустимо «счастливей»);
«чернее» (допустимо «черней»);
«теплее» (допустимо «теплей»);
«изменчивее» (допустимо «изменчивей»);
«честнее» (допустимо «честней»);
«сильнее» (допустимо «сильней»).
Список источников
1. Кузнецов С. Большой толковый словарь русского языка. 2000.
2. Евгеньева А. Малый академический словарь. 1999.
3. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
Автор: Анастасия Полищук
Эксперт: Анастасия Рискина, филолог, онлайн-репетитор по русскому языку