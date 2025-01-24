«Аккуратней» или «аккуратнее»: как правильно пишется

Таким образом, и в устной речи, и на письме допустимо употреблять оба варианта слова, но в деловой переписке все-таки следует придерживаться нормативного «аккуратнее». Если возвращаться к ситуации, с которой начиналась эта статья, то и мама, и учительница были правы: педагог выбрала простую сравнительную степень наречия и употребила ее основной вариант, а родительница — привычное для устной речи «аккуратней». Ошибку допустил лишь сам Вася, ведь в своем замечании учитель просила его быть аккуратнее при письме и прилежнее выводить буквы, а не написать несколько раз одно и то же слово.