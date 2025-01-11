Акция «Сухой январь» меняет жизнь людей за один месяц

С 2013 года акция «Сухой январь» приобретает всё большую популярность. В этом году более 175 000 человек зарегистрировались, чтобы отказаться от алкоголя на месяц. Однако по оценкам, это число может быть даже больше, так как многие люди неофициально следуют этому правилу.