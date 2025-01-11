Акция «Сухой январь» меняет жизнь людей за один месяц

С 2013 года акция «Сухой январь» приобретает всё большую популярность. В этом году более 175 000 человек зарегистрировались, чтобы отказаться от алкоголя на месяц. Однако по оценкам, это число может быть даже больше, так как многие люди неофициально следуют этому правилу.
Исследования показывают, что отказ от алкоголя на месяц может положительно сказаться на здоровье. В частности, уровень жира, глюкозы и холестерина в организме значительно снижается. Кроме того, отказ от алкоголя благотворно влияет на психическое состояние.
В одном из исследований приняли участие 4232 взрослых, которые захотели присоединиться к «Сухому январю».
Хотя распространено мнение, что алкоголь помогает заснуть, на самом деле он мешает полноценному отдыху и может ухудшать память и внимание.
Участники «Сухого января» также отметили заметный прилив энергии: 52% почувствовали себя более бодрыми, 50% — лучше почувствовали себя, а 63% указали на экономию денег. В другом исследовании, проведенном среди 1192 человек, которые воздерживались от алкоголя в течение шести месяцев, было зафиксировано значительное улучшение их состояния.
Примечательно, что хотя половина участников вернулась к прежнему уровню потребления алкоголя, они чувствуют себя более контролируемыми. Около 40% стали пить реже или уменьшили количество употребляемого алкоголя в те дни, когда пьют.
Чтобы увеличить шансы на успешное прохождение «Сухого января», эксперты советуют обратиться в организацию Alcohol Change UK. Это поможет создать поддерживающую атмосферу среди друзей и знакомых. Исследования показывают, что наличие такой поддержки значительно снижает потребление алкоголя.
Если вы решили придерживаться «Сухого января», то старайтесь не покупать алкогольные напитки и выбирать безалкогольные альтернативы в ресторанах. Проводить время с друзьями можно в неалкогольных заведениях, например, в кафе, а не в барах.
Хотя эта акция не всегда подходит тем, у кого есть проблемы с алкоголем, для многих людей она может стать значительным шагом к улучшению здоровья и самочувствия.