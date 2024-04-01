Академик заявил об отсутствии влияния ретроградного Меркурия на жизнь человека

«Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, которое происходит, когда планета Меркурий кажется движущейся назад в своем орбитальном пути относительно Земли. Это оптическая иллюзия, вызванная различиями в орбитальных скоростях Земли и Меркурия. Научно говоря, Меркурий не меняет направление своего движения, он продолжает двигаться по своей орбите вокруг Солнца, как и всегда. Таким образом, ретроградность Меркурия — это не более чем восприятие с Земли, не оказывающее физического воздействия на нашу планету или ее обитателей», — сказал он.
По словам академика Бисикало, нет никаких научных доказательств влияния ретроградного Меркурия на коммуникацию, технологии и межличностные отношения.
«В астрономии и физике нет никаких свидетельств того, что положение Меркурия в космосе может иметь прямое воздействие на повседневную жизнь человека. Взаимодействие между планетами Солнечной системы и Землей основано на гравитационных силах, которые слишком слабы на таких расстояниях, чтобы оказывать заметное влияние на индивидуальные человеческие действия или решения», — пояснил ученый.
Ретроградный Меркурий в 2024 году начинается 1 апреля и продлится до 25 апреля.