Академик РАН назвал два главных принципа здорового питания

Питание сильно влияет на здоровье человека. Самой оптимальной считается средиземноморская диета, включающая в себя множество овощей, фруктов, круп, рыбу и морепродукты. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян. Он заметил, что жителям северных широт повезло меньше, но грамотно выстроить питание можно при любом климате. Важно соблюдать два основных принципа.
«Главная задача, живешь ли ты на севере или на юге, — получить с пищей необходимое количество энергии, столько, сколько ты тратишь, ни больше, ни меньше. И второе — получить все необходимые пищевые вещества и биологически активные соединения, их порядка двухсот», — рассказал Виктор Тутельян.
Он подчеркнул, что человек недополучает целый ряд полезных веществ. По калорийности наш рацион больше, чем нужно. При этом получить полезные вещества из продуктов, традиционных для нашего региона, невозможно, их там недостаточно. Однако восполнить дефицит полезных веществ в организме все же можно.
Так, надо потреблять специализированные пищевые продукты, которые обогащены нужными человеку элементами. Это полиненасыщенные жирные кислоты, определенные виды масел.
Необходима дополнительная витаминизация продуктов и обогащение их макро- и микронутриентами.
Второй способ обогатить рацион — это употребление биологически активных добавок. Сейчас разрабатываются их специальные формулы, в удобной форме в составе концентрируются нужные вещества.
«Проглотив одну-две капсулы, мы получаем те недостающие в обычном рационе химические соединения, которые нам нужны для нормальной жизнедеятельности», — сказал Виктор Тутельян.
В современном мире существует множество БАДов, и это не предел. Например, в Бурятии решили начать делать добавки из облепихи, причем речь идет об инновационном способе производства.