Академик РАН назвал два главных принципа здорового питания

Он подчеркнул, что человек недополучает целый ряд полезных веществ. По калорийности наш рацион больше, чем нужно. При этом получить полезные вещества из продуктов, традиционных для нашего региона, невозможно, их там недостаточно. Однако восполнить дефицит полезных веществ в организме все же можно.