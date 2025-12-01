Академик Покровский: каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией

«Живых [заболевших ВИЧ в РФ] сейчас порядка 1 миллиона 250 тысяч — это те, у кого выявлены антитела к ВИЧ, что и считается достоверным признаком заражения этим вирусом. Риски заражения очень большие, у нас в стране, если брать только взрослых людей, от 15 до 50 лет, то это больше 1%. То есть каждый сотый [человек в стране] заражен вирусом. А если брать определенные возрастные группы, скажем, мужчины 40−45 лет, то это 4%. То есть 1 из 25 мужчин инфицирован вирусом», — сказал он на пресс-конференции в Москве.