Академик Павлов: как его труды стали основой физиологии

Павлов проводил свои эксперименты в Башне молчания при Институте экспериментальной медицины. Собаки, которые были испытуемыми, находились в полной изоляции и тишине, а свет в камере был очень тусклым. Таким образом, ученые ограждал животных от ненужных стимулов в виде звука и лишнего света.