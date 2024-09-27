Академик Павлов: как его труды стали основой физиологии

Иван Павлов — русский и советский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и процессах регуляции пищеварения. Многие слышали о нем из названия эффекта «собаки Павлова». Рассказываем, что это такое и какие еще эксперименты проводил Павлов.
Эффект «собаки Павлова»
Павлов в начале сфокусировал внимание на исследованиях физиологии пищеварения. Ряд исследований натолкнуло его на то, чтобы впервые описать реакцию пищеварения живого организма на поступающий внешний или внутренний раздражитель.
Такие реакции Павлов назвал рефлексами, разделив их на условные (приобретенные) и безусловные (врожденные).
Павлов проводил свои эксперименты в Башне молчания при Институте экспериментальной медицины. Собаки, которые были испытуемыми, находились в полной изоляции и тишине, а свет в камере был очень тусклым. Таким образом, ученые ограждал животных от ненужных стимулов в виде звука и лишнего света.
Собаку помещали в специальный станок и фиксировали ремнями. Сам Павлов находился в соседнем помещении и подавал световые сигналы при помощи лампочки, одновременно с этим он давал животному корм.
Затем Павлов подавал только сигналы. Ученый заметил, что у собаки со временем начинала выделяться слюна даже в том случае, когда корм после мигания лампочки не поступал.
Выделение слюны и желудочного сока — это проявления условного рефлекса или реакции на тот или иной раздражитель, поступающий извне. При определенных условиях реакция появляется при отсутствии пищи, так как задействуется психика.
Позже Павлов заметил, что желудочный сок выделялся, когда ученый приближался к помещению. Поэтому исследователь начал изучать нервную деятельность.
Изучение желудочного сока с помощью фистулы
Во время эксперимента «собаки Павлова» через отверстие в желудке животного (фистулу) желудочный сок, выделяемый условнорефлекторным путем, выводился наружу. Павлов собирал его в емкость и оценивал количество.
Для разработки методики получения искусственной фистулы ученому потребовалась десять лет. Сделать такую операцию было сложно, так как в случае, если желудочный сок оказывался в брюшной полости, животное погибало.
Павлов научился вставлять трубки так, чтобы не было никаких эрозий. Так, ученый смог получить чистый желудочный сок, и животное оставалось живым.
Опыт с мнимым кормлением
В опытах с мнимым кормлением Павлов доказал то, что секреция желудочного сока, вызванная действием пищи на рецепторы ротовой полости, имеет рефлекторный характер.
Пищевод животных перерезался так, что пища не попадала в желудок. Таким образом, Павлов заключил, что пища возбуждает вкусовой аппарат: через вкусовые нервы возбуждение передается в продолговатый мозг, а оттуда через блуждающие нервы к желудочным железам, то есть осуществляется рефлекторное воздействие рецепторов ротовой полости на железы желудка.
Исследование функции желудка
Для изучения работы желудка Павлов создал метод, известный как «Операция маленького желудка по Павлову».
В процессе операции из основной массы желудка сшивали мешочек, так называемый «маленький желудок», который был изолирован от большого желудка и имел с ним общую стенку из мышечного и серозного слоев.
Павлов выяснил, что маленький желудок сохранил функцию большого желудка — сокоотделение, моторику и прочую деятельность.
Создание изолированного желудочка позволило подробно изучить процессы, происходящие в желудке и выделить две фазы секреции желудочного сока: нервно-рефлекторную и гуморально-клиническую.