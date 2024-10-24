Академик объяснил, можно ли на самом деле заразиться ВИЧ во время маникюра

Вадим Покровский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что доказать это невозможно. Путь заражения ВИЧ через маникюр возможен, но только теоретически, подчеркнул он. По его словам, через маникюр больше вероятность заразиться вирусами гепатитов В или С.