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Академик объяснил, можно ли на самом деле заразиться ВИЧ во время маникюра

Жительница Пскова заразилась ВИЧ. В местной инфекционной больнице предположили, что всему виной маникюр. Глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, возможно ли это.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Напомним, женщина узнала о своем диагнозе случайно. Она поступила в дневной стационар учреждения с другим заболеванием, во время обследования сдала анализ на ВИЧ, и он оказался положительным. Врачи сообщили, что другого пути заражения, кроме маникюра, не было.

Вадим Покровский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что доказать это невозможно. Путь заражения ВИЧ через маникюр возможен, но только теоретически, подчеркнул он. По его словам, через маникюр больше вероятность заразиться вирусами гепатитов В или С.

Вадим Покровский подчеркнул, что дезинфекция при маникюрных процедурах обязательна. Специалист отметил, что пациенты с ВИЧ при постоянном применении современных лекарств могут прожить до глубокой старости, вести половую жизнь и родить здоровых детей.