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AJL: ученые обнаружили одну из самых редких двойных звездных систем

Учёные Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали необычные радиоимпульсы от одной из редких звёзд в нашей галактике. Выяснилось, что эти сигналы исходят от двойной системы звёзд, в состав которой входят красный и белый карлики.

Источник: Аргументы и факты

Результаты исследования были опубликованы на страницах издания The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Эти сигналы, получившие название GLEAM-X J0704−37, были выявлены при изучении архивных данных телескопа Murchison Widefield Array. Речь идёт о радиоимпульсах длительностью от 30 до 60 секунд, повторяющихся каждые 2,9 часа.

Применив телескоп MeerKAT в Южной Африке, исследователям удалось уточнить место расположения источника импульсов и обнаружили, что они исходят от красного карлика. Спектральный анализ показал, что красный карлик, возможно, взаимодействует с белым карликом, образуя мощное радиоизлучение, которое могут уловить наши телескопы.

Белые карлики, являясь концом жизненного пути звёзд, характеризуются высокой плотностью и сильными магнитными полями. Взаимодействие между красным и белым карликами в этой системе провоцирует всплески радиоволн. Если гипотеза получит подтверждение, GLEAM-X J0704−37 станет одной из немногочисленных известных систем с карликами-пульсарами.