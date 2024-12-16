AJL: ученые обнаружили одну из самых редких двойных звездных систем

Результаты исследования были опубликованы на страницах издания The Astrophysical Journal Letters (AJL).
Эти сигналы, получившие название GLEAM-X J0704−37, были выявлены при изучении архивных данных телескопа Murchison Widefield Array. Речь идёт о радиоимпульсах длительностью от 30 до 60 секунд, повторяющихся каждые 2,9 часа.
Применив телескоп MeerKAT в Южной Африке, исследователям удалось уточнить место расположения источника импульсов и обнаружили, что они исходят от красного карлика. Спектральный анализ показал, что красный карлик, возможно, взаимодействует с белым карликом, образуя мощное радиоизлучение, которое могут уловить наши телескопы.
Белые карлики, являясь концом жизненного пути звёзд, характеризуются высокой плотностью и сильными магнитными полями. Взаимодействие между красным и белым карликами в этой системе провоцирует всплески радиоволн. Если гипотеза получит подтверждение, GLEAM-X J0704−37 станет одной из немногочисленных известных систем с карликами-пульсарами.