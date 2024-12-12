«Айл би бэк»: житель Юты вернул купленную машину, протаранив фасад автосалона

Сотрудники на всякий случай отошли от дверей салона, услышав угрозу — в результате ни один человек не пострадал. «На самом деле мы очень сочувствуем покупателю, и надеемся, что в дальнейшем у него все сложится», — дополняет Слэйд, объясняя, что главное правило салона — чтобы каждый покупатель уходил довольным.