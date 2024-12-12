«Айл би бэк»: житель Юты вернул купленную машину, протаранив фасад автосалона

Покупатель вернул машину в автосалон — казалось бы, рядовая. Но сделал он это в точности как Арнольд Шварценеггер в первом «Терминаторе», протаранив стеклянный фасад здания. Видео с потребителем, который решил отстаивать свои права до последнего, завирусилось в соцсети X (бывший твиттер).
В деталях инцидента разобрался сайт Deseret News. Героя видео зовут Майкл Мюррей. Он живет в штате Юта в США, и недавно решил приобрести автомобиль. Его выбор остановился на Субару, которую он купил в салоне Tim Dahle Mazada Southtowne в понедельник.
Старший менеджер салона Тайлер Слэйд рассказал, что Майкл искал недорогую машину: он хотел потратить всего 4000 долларов. Слэйд предложил особенную опцию: старую подержанную субару. В отличие от большинства машин в салоне, эта продавалась на особых условиях без гарантии, зато гораздо дешевле: в салоне придумали это специально для покупателей с очень ограниченным бюджетом.
Впрочем, очень быстро покупатель разочаровался в покупке: согласно полицейскому протоколу Майкл пришел в салон снова в возбужденном состоянии и попросил вернуть деньги и забрать автомобиль назад. Но в договоре такая возможность не была предусмотрена, и деньги автосалон возвращать отказался, пояснив, что сумма уже ушла в банк.
Майкл пригрозил сотрудникам, что тогда он протаранит входную дверь, и уже через несколько минут воплотил угрозу в жизнь: этот момент во всей красе попал на видео. Сотрудники компании вызвали полицию, и недовольного покупателя задержали на месте.
«Мы не смогли его успокоить», — сожалеет Слэйд. По словам менеджера, он предлагал другие способы решения проблемы, но Майкл в бешенстве вылетел из салона, используя ненормативную лексику.
Сотрудники на всякий случай отошли от дверей салона, услышав угрозу — в результате ни один человек не пострадал. «На самом деле мы очень сочувствуем покупателю, и надеемся, что в дальнейшем у него все сложится», — дополняет Слэйд, объясняя, что главное правило салона — чтобы каждый покупатель уходил довольным.
Полиция оценила ущерб зданию и другим автомобилям в пределах 5−10 тысяч долларов. Майкл Мюррей обвинен в преступном причинении вреда, подвержении людей опасности и препятствовании работе сотрудников салона.
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