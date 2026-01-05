Ахмат Кадыров назначен и. о. зампредседателя правительства Чечни

По его словам, Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев имеют значительный управленческий опыт и обладают глубоким пониманием специфики курируемых направлений. Кроме того, по словам главы Чечни, они зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители.