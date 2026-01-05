Ахмат Кадыров назначен и. о. зампредседателя правительства Чечни

Старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЧР — министра по физической культуре и спорту. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Кроме того, Кадыров принял решение назначить исполняющим обязанности председателя правительства Чечни — министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.
По его словам, Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев имеют значительный управленческий опыт и обладают глубоким пониманием специфики курируемых направлений. Кроме того, по словам главы Чечни, они зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители.
«Уверен, что Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев отлично справятся с возложенными задачами. Для этого они обладают необходимым опытом, целым рядом исключительных профессиональных качеств, системным подходом к работе и высокой ответственностью», — рассказал Кадыров.
Он также поздравил чиновников с новыми назначениями.
В конце прошлого года стало известно, что секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров был удостоен медали памяти первого президента республики Ахмата Кадырова.
Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров присвоил своему сыну Ахмату звание почетного гражданина Грозного.