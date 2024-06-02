Агутин посвятил клип Анастасии Заворотнюк: «Ты паришь в облаках»

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.