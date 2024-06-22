Агроном назвал вызывающие отравление ягоды из Подмосковья

В лесах Московской области можно встретить ядовитые ягоды, которые способны вызвать сильное отравление, предупредил агроном Владимир Викулов в разговоре с телеканалом Москва 24.
Среди опасных для человека ягод специалист назвал дафну, вороний глаз и те, которые встречаются на ландышах.
Дафна, по словам эксперта, встречается на опушке леса. Ее еще называют волчье лыко.
«Ягоды там “сидячие”, примерно как на облепихе, красные, небольшие и аккуратные, но достаточно ядовитые. При их употреблении можно получить тяжелое отравление», — сказал Викулов.
Вороний глаз можно легко спутать с голубикой или черникой. Главное отличие в том, что ядовитая ягода растет на травянистом растении. Она крупная и, как правило, одиночная.
На ландышах ягоды появляются ближе к осени. Викулов отметил, что они при употреблении могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.