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Агроном назвал вызывающие отравление ягоды из Подмосковья

Ягоды могут вызвать сильное отравление.

Источник: Заповедник "Столбы"

В лесах Московской области можно встретить ядовитые ягоды, которые способны вызвать сильное отравление, предупредил агроном Владимир Викулов в разговоре с телеканалом Москва 24.

Среди опасных для человека ягод специалист назвал дафну, вороний глаз и те, которые встречаются на ландышах.

Дафна, по словам эксперта, встречается на опушке леса. Ее еще называют волчье лыко.

«Ягоды там “сидячие”, примерно как на облепихе, красные, небольшие и аккуратные, но достаточно ядовитые. При их употреблении можно получить тяжелое отравление», — сказал Викулов.

Вороний глаз можно легко спутать с голубикой или черникой. Главное отличие в том, что ядовитая ягода растет на травянистом растении. Она крупная и, как правило, одиночная.

На ландышах ягоды появляются ближе к осени. Викулов отметил, что они при употреблении могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.