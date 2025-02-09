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Агрессивный и недовольный: кто такой «токсик» и когда уместно это слово

В вашем окружении есть раздражительный человек, который то и дело пытается демонстрировать недовольство, раздражительность и агрессию? Для таких людей современный сленг позаимствовал у английского языка очень простое и емкое слово — «токсик». «Вечерняя Москва» разбиралась, когда уместно использовать это слово.

Источник: Freepik.com

Что такое «токсик» и как появилось это слово

Слово «токсик» происходит от английского toxic, что в переводе означает «ядовитый». В современном языке слово «токсик» часто используется в разговорной речи для описания людей или ситуаций, которые оказывают негативное влияние на эмоциональное или психологическое состояние других. Это может проявляться в токсичных отношениях, поведении или атмосфере. Термин стал популярным в начале 2010-х годов, когда в обществе начала активно обсуждаться тема психологического здоровья и эмоционального благополучия.

Когда уместно это слово

Слово уместно в контексте обсуждения вредных или разрушительных взаимоотношений, ситуаций на работе, в социальных группах или среди друзей. Токсик может проявлять как пассивную, так и явную агрессию и раздражительность. Многие это делают намеренно, создавая себе подобный образ.

Использование слова «токсик» помогает подчеркнуть негативное воздействие на окружающих и позволяет лучше выразить свои эмоции и переживания.

При этом слово не считается вульгарным или ругательным.

Примеры фраз с использованием слова:

«Я решил прекратить общение с ним, потому что он — настоящий токсик»;

«На работе слишком много токсиков, и я не знаю, как с ними общаться»;

«Она всегда жаловалась на токсичные отношения и теперь, наконец, решила что-то изменить»;

«Важно избегать токсичных людей, чтобы сохранить свое психическое здоровье».