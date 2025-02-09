Агрессивный и недовольный: кто такой «токсик» и когда уместно это слово

Слово «токсик» происходит от английского toxic, что в переводе означает «ядовитый». В современном языке слово «токсик» часто используется в разговорной речи для описания людей или ситуаций, которые оказывают негативное влияние на эмоциональное или психологическое состояние других. Это может проявляться в токсичных отношениях, поведении или атмосфере. Термин стал популярным в начале 2010-х годов, когда в обществе начала активно обсуждаться тема психологического здоровья и эмоционального благополучия.