Агрессивный и недовольный: кто такой «токсик» и когда уместно это слово

Что такое «токсик» и как появилось это слово
Слово «токсик» происходит от английского toxic, что в переводе означает «ядовитый». В современном языке слово «токсик» часто используется в разговорной речи для описания людей или ситуаций, которые оказывают негативное влияние на эмоциональное или психологическое состояние других. Это может проявляться в токсичных отношениях, поведении или атмосфере. Термин стал популярным в начале 2010-х годов, когда в обществе начала активно обсуждаться тема психологического здоровья и эмоционального благополучия.
Когда уместно это слово
Слово уместно в контексте обсуждения вредных или разрушительных взаимоотношений, ситуаций на работе, в социальных группах или среди друзей. Токсик может проявлять как пассивную, так и явную агрессию и раздражительность. Многие это делают намеренно, создавая себе подобный образ.
При этом слово не считается вульгарным или ругательным.
Примеры фраз с использованием слова:
«Я решил прекратить общение с ним, потому что он — настоящий токсик»;
«На работе слишком много токсиков, и я не знаю, как с ними общаться»;
«Она всегда жаловалась на токсичные отношения и теперь, наконец, решила что-то изменить»;
«Важно избегать токсичных людей, чтобы сохранить свое психическое здоровье».