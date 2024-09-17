Агрессивные и заразные: Варшаву заполонили крысы

Директор-координатор по вопросам озеленения Городского управления Варшавы Магдалена Млоховская отметила, что власти не заметили роста популяции грызунов, и заявила, что никто не может повлиять на то, что происходит в жилищных кооперативах или на других частных территориях. По ее словам, службы регулярно проводят дезинфекцию.