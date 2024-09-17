Агрессивные и заразные: Варшаву заполонили крысы

Крысы уже давно стали проблемой больших городов. Самым известным примером является Нью-Йорк, в котором количество грызунов превышает два с половиной миллиона.
В последнее время проблема остро ощущается в Варшаве, где популяция крыс тоже резко увеличилась. Одна из жительниц столицы сообщила изданию naTemat.pl, что видела грызуна, который был крупнее ее собаки породы ши-тцу.
Директор-координатор по вопросам озеленения Городского управления Варшавы Магдалена Млоховская отметила, что власти не заметили роста популяции грызунов, и заявила, что никто не может повлиять на то, что происходит в жилищных кооперативах или на других частных территориях. По ее словам, службы регулярно проводят дезинфекцию.
Профессор Главной школы сельского хозяйства в Варшаве, энтомолог Станислав Игнатович пояснил, что чем богаче становятся люди, тем больше вокруг них размножается разных существ, желающих заполучить отходы.
Он также рассказал, что в Варшаве преобладает вид серой крысы. Его представители живут в норах, каналах и подвалах, а кормятся там, где есть постоянный доступ к пище в виде отходов.
Грызуны представляют опасность, так как они распространяют более 50 патогенов, многие из которых являются смертельными для людей. Также, оказавшись в безвыходной ситуации, грызуны защищаются, становятся агрессивными и нападают на человека.
Если же крысы живут вблизи жилища человека, они могут перегрызть электрические провода, что может привести к короткому замыканию и, как следствие, пожару.
Нашествием крыс также обеспокоены в Италии. Жители Рима рассказали, что город превратился в «настоящие джунгли» на фоне резкого увеличения численности крыс, змей и восточных шершней.