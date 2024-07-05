Аграфена Купальница. Что можно и что нельзя делать 6 июля 2024 года

Вечером 6 июля начинались купания в преддверии празднования Ивана Купалы. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.