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Аграфена Купальница. Что можно и что нельзя делать 6 июля 2024 года

6 июля 2024 года отмечается день святой мученицы Агриппины (Аграфены) Римской.

Источник: Simon Kozhin/CC BY-SA 3.0

6 июля 2024 года празднуется память мученицы Агриппины Римской. В народе ее называли Аграфена Купальница.

Вечером 6 июля начинались купания в преддверии празднования Ивана Купалы. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.

Кто такая Агриппина Римская?

Агриппина родилась в Риме, желая посвятить себя Христу, она приняла решение сохранить целомудрие и поэтому не желала выходить замуж.

С приходом к власти императора Валериана в Римской империи начались гонения на христиан. Агриппину схватили, предали суду и жестоко пытали, заставляя отречься от Иисуса. Ее заковали в цепи, но оковы упали по велению ангела. Однако от перенесенных мук она скончалась.

Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно взяли тело святой и увезли в Сицилию, где у ее мощей совершались многочисленные исцеления. Около XI века мощи мученицы были перенесены в Константинополь. У Агриппины принято просить помощи при всевозможных недугах и болезнях, молиться об избавлении от мучений и скором выздоровлении.

Что можно делать 6 июля 2024 года?

  • В этот день принято ходить в баню, купаться в прудах и речках.
  • Собранные в ночь после этого дня травы считались целебными.
  • Многие шли ночью в лес, чтобы найти цветущий папоротник, который якобы исполнял заветное желание и придавал умение искать клады.
  • Принято дарить друг другу милые подарки.
  • Вечером принято устраивать посиделки с друзьями, пусть из-за Апостолова поста и с постными угощениями.
  • В этот день сеяли репу.

Что нельзя делать 6 июля 2024 года?

  • Ни в коем случае нельзя проигнорировать требование хорошенько вымыться.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Нельзя конфликтовать — ни с близкими, ни с далекими знакомыми.