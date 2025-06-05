Агенты влияния: почему в России «Британский совет» признан нежелательной организацией

«Британский совет» признан нежелательной организацией на территории России. Решение принято Генеральной прокуратурой.
— Согласно полученным сведениям, «Британский совет» не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств, — рассказали в ФСБ.
В спецслужбе заявили, что организация занималась секретными операциями и продвижением западных ценностей.
— Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу «Совета» на территории своих государств, — говорится в заявлении ФСБ.
Российским гражданам посоветовали не сотрудничать с «Британским советом», так как за это предусмотрена ответственность. Под понятием сотрудничества может быть и сдача экзаменов по английскому языку IELTS. Их как раз проводит нежелательная организация.
— Любой платеж в адрес нежелательной организации уже криминал, то есть уголовная ответственность сроком до пяти лет, — рассказал RT юрист Валерий Ванин.
«Британский совет» — организация, основанная в Великобритании в 1934 году и курируемая Министерством иностранных дел.