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Агенты влияния: почему в России «Британский совет» признан нежелательной организацией

В ФСБ рассказали, чем именно занимался «Британский совет» на территории России.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

«Британский совет» признан нежелательной организацией на территории России. Решение принято Генеральной прокуратурой.

— Согласно полученным сведениям, «Британский совет» не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств, — рассказали в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что организация занималась секретными операциями и продвижением западных ценностей.

— Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу «Совета» на территории своих государств, — говорится в заявлении ФСБ.

Российским гражданам посоветовали не сотрудничать с «Британским советом», так как за это предусмотрена ответственность. Под понятием сотрудничества может быть и сдача экзаменов по английскому языку IELTS. Их как раз проводит нежелательная организация.

— Любой платеж в адрес нежелательной организации уже криминал, то есть уголовная ответственность сроком до пяти лет, — рассказал RT юрист Валерий Ванин.

«Британский совет» — организация, основанная в Великобритании в 1934 году и курируемая Министерством иностранных дел.