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Новая локация для зарубежного отдыха станет доступной в июле для туристов из России

В 2024 году Агадир открывает свои двери для русских туристов. Рассказываем о популярных курортах, достопримечательностях и лучших местах для проживания в этом марокканском городе.

Агадир - новая локация для зарубежного отдыха.
Источник: atorus.ru

Ежегодно город на побережье Атлантического океана привлекает путешественников со всех стран мира и считается одним из самых живописных в Марокко.

Новость

Добраться до курорта можно на регулярных рейсах авиакомпании Royal Air Maroc. Самолет вылетает из Москвы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям и делает стыковку в Касабланке, об этом сообщает Ассоциация Туроператоров (1). Время в пути до Агадира составляет 11,4 часа, включая пересадку.

Туроператоры предлагают путевки как в бюджетные гостиницы, так и в самые известные сетевые отели мира, а также русскоязычное сопровождение и различные экскурсионные программы — например, посещение долины Paradise Valley, зоологического сада Crocopark и известного пляжа Легзира.

Стоимость тура на июль 2024 года составляет от 265 тыс. руб. В эту сумма входит проживание 6 ночей в отеле четыре звезды с завтраками. При этом тур в отель такой же категории, но с с вылетом и типом питания all Inclusive на двоих обойдется в 367,6 тыс. руб.

Список источников

Автор: Елизавета Чеботарева