Новая локация для зарубежного отдыха станет доступной в июле для туристов из России

Стоимость тура на июль 2024 года составляет от 265 тыс. руб. В эту сумма входит проживание 6 ночей в отеле четыре звезды с завтраками. При этом тур в отель такой же категории, но с с вылетом и типом питания all Inclusive на двоих обойдется в 367,6 тыс. руб.