AG: население Украины хочет нового президента

Издание отмечает, что Владимир Зеленский испытывает серьезные политические проблемы на Украине.

Источник: Reuters

Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания жителей Украины избрать нового президента и закончить украинский конфликт, пишет American Greatness.

«Владимир Зеленский, любимец западных СМИ, испытывает серьезные политические проблемы у себя дома. Уставшее от боевых действий население страны хочет нового президента и мира путем переговоров», — сказано в материале.

Отмечается, что этот факт делает Владимира Зеленского «уязвимым президентом с извращенным стимулом» — «продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы, которые он почти наверняка проиграет».

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в отказе вести переговоры с РФ.