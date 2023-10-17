Африканец, напуганный женщинами, живет в изоляции уже 55 лет

Как передает The Mirror, в Африке живет 71-летний мужчина, который больше 50 лет прячется от женщин. Он построил четырехметровый забор вокруг своего дома в Руанде, чтобы они не подходили к нему, поскольку заставляют его чувствовать себя напуганным.

Каллитче Нзамвите из Руанды было всего 16 лет, когда он впервые испытал страх к представительницам женского пола и запер себя в доме, чтобы не контактировать с ними. Одна неназванная соседка отметила, что почти не видела, чтобы он выходил из дома с тех пор, как он был ребенком.

Иронично то, что именно местные женщины помогают Каллитче выжить. Они приносят к его забору еду и необходимые для жизни вещи и лекарства.

Предполагается, что Каллитче страдает гинофобией — это навязчивый страх перед женщинами. Этот вид специфической социофобии может проявиться не только от физического контакта с ними, но даже от мыслей.

Гинофобия сопровождается тревогой, приступами паники, чувством стеснения в груди, обильным потоотделением, учащенным сердцебиением и затрудненным дыханием. Другие симптомы включают расстройство желудка и чувство слабости, когда больной находится рядом с женщинами или думает о них.

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