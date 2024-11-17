AFP: во Франции на аукционе продали скелет динозавра почти за €6 млн

Перед началом торгов распорядители аукциона утверждали, что это крупнейший из когда-либо выставлявшихся на торги скелетов динозавров. Его оценочная стоимость составляла от €3 млн до €5 млн.
«Это одно из самых дорогих предложений за скелет динозавра на аукционе во Франции», — отметил аукционист Оливье Коллен дю Бокаж. По его словам, покупатель, пожелавший остаться инкогнито, заявил о намерении передать этот скелет на хранение в музей. Согласно условиям договора, ученые-палеонтологи смогут получить доступ к останкам этого динозавра для их изучения.
Останки апатозавра, которого прозвали «Вулканом», имеют возраст примерно 150 млн лет и на 75−80% состоят из оригинальных костей. Этот вид обитал на территории Северной Америки в поздний юрский период и относится к семейству диплодоцидов, куда также входят бронтозавры и диплодоки. По мнению археологов, обнаруживших скелет в 2018 году в штате Вайоминг, при жизни динозавр мог весить около 20 тонн и прожил примерно 45 лет. Раскопки проводились с 2019 по 2021 год и финансировались неназванным инвестором из Франции.