Аэропорт Портленда предлагает услуги «лечебных лам» тем, кто боится летать

Животные поступили на «службу» из некоммерческой организации Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, расположенной в Ричфилде (штат Вашингтон, США). Дуэт матери и дочери Лори Грегори и Шеннон Джой помогает людям, страдающим от аэрофобии, избавиться от стресса и тревожности перед полетом. Пушистые помощники носят специальную форму с надписью «I love PDX» и работают по нормированному графику, не угрожающему их собственному благополучию.