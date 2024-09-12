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Аэропорт Портленда предлагает услуги «лечебных лам» тем, кто боится летать

Дуэт матери и дочери: две ламы по имени Лори Грегори и Шеннон помогают путешественникам справиться с аэрофобией перед вылетом из аэропорта Портленда в США.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Международный аэропорт Портленда (PDX) в США принял необычные меры в борьбе с аэрофобией. Теперь пассажиры, испытывающие страх перед полетом, могут обратиться за помощью к двум ламам.

Животные поступили на «службу» из некоммерческой организации Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, расположенной в Ричфилде (штат Вашингтон, США). Дуэт матери и дочери Лори Грегори и Шеннон Джой помогает людям, страдающим от аэрофобии, избавиться от стресса и тревожности перед полетом. Пушистые помощники носят специальную форму с надписью «I love PDX» и работают по нормированному графику, не угрожающему их собственному благополучию.

Ранее в аэропорту PDX уже применяли метод канистерапии, используя в качестве помощников специально обученных собак-терапевтов. Однако, как сообщают местные сотрудники, в настоящее время именно ламы пользуются успехом среди путешественников-аэрофобов.

Канистерапия — разновидность терапии с животными, метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.

Кстати, когда-нибудь замечали, что милых животных хочется задушить в объятиях? Ранее рассказывали, почему возникает такое желание.