Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы «А» на вывеске «Саратов»

«В связи с технической неисправностью специалисты аэропорта демонтировали часть конструкции вывески с названием города для проведения ремонтных работ в условиях специализированной мастерской. Временная конструкция восстановлена, а полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта», — сказал собеседник агентства.