Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы «А» на вывеске «Саратов»

Аэропорт объяснил снятие первой «А» на вывеске «Саратов» ремонтными работами.

Источник: Соцсети

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Первая буква «А» на вывеске «Саратов» на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта «Гагарин» была снята для проведения ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в соцсетях появились фото, запечатлевшие здание аэровокзала саратовского аэропорта, где в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А».

«В связи с технической неисправностью специалисты аэропорта демонтировали часть конструкции вывески с названием города для проведения ремонтных работ в условиях специализированной мастерской. Временная конструкция восстановлена, а полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта», — сказал собеседник агентства.

Он предоставил фото, где на месте объемной первой буквы «А» на надписи «Саратов» стоит плоская.