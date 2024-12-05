Аэропорт объяснил исчезновение первой буквы «А» на вывеске «Саратов»

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Первая буква «А» на вывеске «Саратов» на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта «Гагарин» была снята для проведения ремонтных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в соцсетях появились фото, запечатлевшие здание аэровокзала саратовского аэропорта, где в надписи «Саратов» отсутствует первая буква «А».
«В связи с технической неисправностью специалисты аэропорта демонтировали часть конструкции вывески с названием города для проведения ремонтных работ в условиях специализированной мастерской. Временная конструкция восстановлена, а полностью вывеску со всеми объемными буквами вернут после ремонта», — сказал собеседник агентства.
Он предоставил фото, где на месте объемной первой буквы «А» на надписи «Саратов» стоит плоская.