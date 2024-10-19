Аэропорт Казани встречает гостей БРИКС тематическими баннерами, чак-чаком и караваем

Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, в аэропорту усилены меры безопасности, на подъездах к нему могут проводиться досмотровые мероприятия. В связи с этим пассажиров, вылетающих из Казани, просят прибывать в аэропорт за несколько часов до окончания регистрации на рейс. Также рекомендовано пользоваться электропоездами. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. В дни саммита воздушная гавань будет принимать более 50 рейсов.