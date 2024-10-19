Аэропорт Казани встречает гостей БРИКС тематическими баннерами, чак-чаком и караваем

Несмотря на усиленные в дни саммита меры безопасности в аэропорту, обстановка в терминалах прилета и вылета спокойная, пассажиры проходят досмотр без задержек, сама дорога в аэропорт свободная и занимает в субботу около получаса на машине от центра города. У здания уже стоят черные брендированные символикой Brics'2024 черные седаны Hongqi. Такие автомобили будут курсировать из аэропорта до локаций саммита.
В торговых лавках в аэропорту уже появились тематические магниты с надписью «BRICS KAZAN 2024». Иностранцы, среди которых были делегации из Индии и Китая, интересуются в основном сладостями, особенно — традиционным татарским лакомством чак-чак, признается сотрудник сувенирной лавки в аэропорту.
Гостей саммита встречают и у вип-терминала аэропорта. В зоне встречи — девушки в традиционных русских и татарских праздничных нарядах, в руках у них — каравай с солью и чак-чак. «Мы будем встречать каждого из гостей вип-терминала в дни саммита», — рассказывают девушки.
Как сообщили в пресс-службе раиса Татарстана, в аэропорту усилены меры безопасности, на подъездах к нему могут проводиться досмотровые мероприятия. В связи с этим пассажиров, вылетающих из Казани, просят прибывать в аэропорт за несколько часов до окончания регистрации на рейс. Также рекомендовано пользоваться электропоездами. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. В дни саммита воздушная гавань будет принимать более 50 рейсов.
О саммите БРИКС
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем впервые примут участие новые члены объединения. Ранее в БРИКС входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января 2024 года участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.