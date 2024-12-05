Аэропорт Гонконга усыпали скульптурами панд

Впечатляющими кадрами из аэропорта поделилось CNN: на взлетной полосе установили 2500 фигурок медведей. В следующие дни они «разбредутся» из аэропорта по всему городу: появятся на главной улице Чимсачёй, на местной Аллее звезд, в торговых центрах и, конечно, в Оушен Парке — так называется городской зоопарк.