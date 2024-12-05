Аэропорт Гонконга усыпали скульптурами панд

На выходных аэропорт Гонконга покрылся пандами: небольшими черно-белыми скульптурами. Это — часть фестиваля PANDA GO! FEST, захватившего весь город: так мегаполис на юге Китая отмечает рождение двух детенышей панды в своем зоопарке.
Впечатляющими кадрами из аэропорта поделилось CNN: на взлетной полосе установили 2500 фигурок медведей. В следующие дни они «разбредутся» из аэропорта по всему городу: появятся на главной улице Чимсачёй, на местной Аллее звезд, в торговых центрах и, конечно, в Оушен Парке — так называется городской зоопарк.
В начале года Китай передал в зоопарк сразу четырех панд — и двое из медведей уже стали родителями малышей. Авторы промо-кампании утверждают, что фигурки, выполненные из каучука, изображают именно этих детенышей, а не абстрактных панд.
На самих медвежат посмотреть пока не получится: они родились в августе, а к посетителям их выпустят только в феврале. Мать медвежат Инь Инь — старейшая панда-мать в мире.
Зато остальные панды доступны для публики каждый день: одного из медведей даже специально привезли в аэропорт сфотографироваться с резиновыми собратьями.
В последние годы Гонконг возвращает себе репутацию одного из главных туристических направлений Восточно-Азиатского региона, и местные власти уверены, что панды этому очень помогут.
Впрочем, подарок четырех панд Гонконгу тоже санкционирован центральной властью КНР, которая контролирует все перемещения панд в мире. Это часть панда-дипломатии: международной политики, основанной на ценных и популярных черно-белых медведях.