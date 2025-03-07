«Аэрофлот» запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом в Шереметьево

Отмечается, что для регистрации пассажиру необходимо на мониторе терминала ввести данные указанные в электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. «После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в “стерильную” зону аэропорта на посадку», — уточнили в пресс-службе.