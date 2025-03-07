«Аэрофлот» запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом в Шереметьево

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с международным аэропортом Шереметьево запустила стойки самостоятельной регистрации для пассажиров с багажом. На первом этапе услуга доступна на внутренних рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпании «Россия» под кодом SU, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Новая услуга открывает возможность для пассажиров самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. Стойки самостоятельной регистрации багажа расположены в зоне вылета терминала B (стойки регистрации № 314−316) международного аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для регистрации пассажиру необходимо на мониторе терминала ввести данные указанные в электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. «После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в “стерильную” зону аэропорта на посадку», — уточнили в пресс-службе.
При этом сами стойки оборудованы системой контроля соответствия размера и веса багажа установленным нормам. В случае ее превышения, предусмотрена доплата. В авиакомпании сообщили, что в дальнейшем планируется расширение услуги и на международные рейсы.