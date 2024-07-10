«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты на Гоа

«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на Гоа, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. «Продажа билетов открыта», — подчеркивается в пресс-релизе.
Авиаперелеты на Гоа будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из Москвы планируется выполнять по вторникам и субботам, а обратные — из Даболима — по средам и воскресеньям. 25 октября 2024 года к ним будет добавлен еще один рейс — с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам.
Выполнять рейсы будут широкофюзеляжные Airbus A330, полеты будут доступны в эконом- и бизнес-классе.
Авиаперевозчик отметил, что традиционно осуществляет полеты на курорты Гоа во время высокого туристического сезона, который в Индии длится с осени по весну.
Число иностранных туристов в Индии в 2023 году увеличилось на 64% по сравнению с 2022 годом: в период с января по декабрь 2023 года в страну прибыли 9,23 млн человек по сравнению с 6,43 млн за тот же период предыдущего года.
А в текущем году индустрия туризма принесет экономике Индии около $24 млрд, прогнозирует India Brand Equity Foundation. Согласно исследованию Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Индия скоро станет третьим по влиянию рынком в индустрии путешествий и туризма во всем мире.
Минэкономразвития России, в свою очередь, рассчитывает на увеличение числа туристов из Индии. Там полагают, что въездной турпоток в Россию будет расти в 2024 году, в том числе за счет запуска карты туриста (заработает до конца года) и продвижения страны как туристического бренда за рубежом. Как приоритетные выбрали 17 стран, среди которых Индия, Китай, Республика Корея, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Малайзия и другие.