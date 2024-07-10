«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные полеты на Гоа

Минэкономразвития России, в свою очередь, рассчитывает на увеличение числа туристов из Индии. Там полагают, что въездной турпоток в Россию будет расти в 2024 году, в том числе за счет запуска карты туриста (заработает до конца года) и продвижения страны как туристического бренда за рубежом. Как приоритетные выбрали 17 стран, среди которых Индия, Китай, Республика Корея, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Малайзия и другие.