Что известно о билетах «Аэрофлота»: объявили скидки 50%, но обделили дальневосточные направления

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила акцию, во время которой большинство билетов продается за полцены. Оплатить перелет со скидкой 50% можно будет 10 и 11 декабря. При этом выгодные предложения распространяются на 200 российских и зарубежных направлений.
Нет ограничений и в классе — доступны экономический, бизнес и комфортный варианты. Приобрести билет можно на рейс, который будет отправляться с 11 декабря этого года по 7 июня 2026-го. Среди покупателей также будет дополнительно проведен розыгрыш — случайным образом 50 человек получат бесплатный тур в подарок.
Однако масштабная акция порадовала не всех. Дело в том, что ее условия не распространяются на перелеты на Дальний Восток, что возмутило местных жителей. Недовольство россиян связано с тем, что рейсы сейчас достаточно дорогие. Например, из Хабаровска в Москву можно долететь в среднем за 16−18 тыс. рублей. Если посчитать общую стоимость поездки семьи в столицу и обратно, выйдет неподъемная сумма.
«Билеты у нас и так дорогие, еще и скидки не положены. Издевательство какое-то. Будем тогда ждать субсидий, иначе нам полет к родственникам в Москву не по карману совсем. На двоих почти 70 тысяч туда-обратно! Это огромные деньги», — делится переживаниями хабаровчанка Ольга.
Надежды у дальневосточных жителей остаются на субсидированные билеты. Однако точной даты, когда они появятся, пока нет. «Аэрофлот» отмечает, что ждет постановления. Краевой Минтранс же пообещал решить вопрос в течение двух ближайших недель.