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Аджика: польза и вред для здоровья

Полезные свойства аджики и рецепт домашней острой приправы.

Источник: Freepik.com

Полезные свойства аджики

Елена Сюракшина — врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.

— Чеснок — один из основных компонентов аджики. Он содержит аллицин, который обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, что может помочь укрепить иммунитет. Благодаря наличию перца и томатов аджика считается хорошим источником витамина А, отвечающего за здоровье глаз. Витамин А необходим для работы зрительной системы, а именно для образования родопсина — светочувствительного пигмента в стержневых клетках сетчатки. Родопсин позволяет глазам адаптироваться к изменениям освещенности и обеспечивает нормальное видение в темноте. Стоит также отметить содержание ликопина — антиоксиданта, помогающего защищать клетки глаз от возрастных повреждений.

Чем еще полезна острая приправа?

Одним из самых полезных компонентов острой пищи является капсаицин, содержащийся в перце чили. Он способен ускорять обмен веществ, что способствует более эффективному сжиганию калорий. Исследования показывают, что употребление острой аджики может увеличить термогенез — процесс, при котором организм вырабатывает тепло и сжигает калории.

В случаях употребления небольших порций острая аджика может стимулировать выработку желудочного сока и слюны, что улучшает процесс пищеварения. Она также может способствовать росту полезных бактерий в кишечнике.

Исследования показывают, что капсаицин также может обладать противовоспалительными свойствами. Это может быть полезно для людей с хроническими воспалительными заболеваниями, такими как артрит.

Еще один интересный факт. Употребление острой пищи нередко вызывает выброс эндорфинов — «гормонов счастья», что способствует улучшению настроения и общего самочувствия.

Вред и противопоказания аджики

Начнем с того, что многие рецепты аджики включают значительное количество соли, а ее избыточное потребление может спровоцировать развитие гипертонии (повышенного артериального давления), а также стать причиной возникновения отеков и сильной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Острые компоненты аджики, например красный перец, могут вызвать раздражение слизистой оболочки, особенно у людей с чувствительным желудком. Тем, кто страдает от гастрита, язвы, панкреатита и других заболеваний ЖКТ, противопоказано есть это жгучее блюдо. Людям с заболеваниями печени также следует проявить осторожность.

Нередко подобные приправы, употребляемые в чрезмерных количествах, становятся причиной аллергических реакций. Острые продукты могут вызывать повышенное потоотделение, покраснение кожи, зуд и в некоторых случаях даже проблемы с дыханием. У людей с астмой или другими респираторными заболеваниями острая пища может спровоцировать приступы.

Как выбрать и хранить аджику

Выбор аджики, как и многих других продуктов, по большей части зависит от ваших предпочтений, но есть несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание.

  • Состав. Ищите аджику с минимальным количеством искусственных добавок, консервантов и красителей. Лучше всего, если в составе будут только натуральные ингредиенты: помидоры, перец, чеснок, специи и соль.
  • Вкус. Убедитесь, что уровень остроты соответствует вашим предпочтениям. Некоторые производители указывают на упаковке степень остроты. Если такой графы на этикетке нет, изучите информацию в интернете. Хорошая аджика должна иметь сбалансированный вкус — сочетание остроты, кислинки и сладости.
  • Консистенция. Аджика может быть как пастообразной, так и более жидкой. Выбор зависит от того, как вы планируете ее использовать (например, как соус или добавку к блюдам).
  • Упаковка. Проверьте дату изготовления и срок годности. От свежести аджики напрямую зависит ее вкус. Упаковка обязательно должна быть герметичной, без видимых повреждений. В продукт не должны попадать влага и воздух.

Дома держите продукт вдали от прямых солнечных лучей, так как свет может ухудшить его качество и вкус.

Открытую аджику следует хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C. Это поможет предотвратить размножение бактерий и сохранить свежесть продукта. Для хранения острой приправы используйте плотно закрывающиеся контейнеры или стеклянные банки с крышками. Это предотвратит попадание воздуха и влаги, которые могут вызвать преждевременную порчу.

Обычно открытая аджика хранится в холодильнике около 1−2 месяцев. Однако лучше всего время от времени проверять ее на запах и вкус.

Закрытая аджика может храниться в течение нескольких месяцев или даже года, в зависимости от срока годности, указанного производителем на упаковке.

Перед использованием всегда проверяйте аджику на наличие признаков порчи (неприятный запах, изменение цвета или текстуры). Если что-то вызывает сомнения, лучше не рисковать и не употреблять подозрительный продукт.

Рецепт домашней аджики

Ингредиенты:

  • 500 г помидоров,
  • 500 г сладкого красного болгарского перца,
  • 100 г красного острого перца,
  • 100 г чеснока,
  • 25 г соли,
  • 75 г сахара
  • 25 мл столового уксуса 9%.

Приготовление

  • Подготовьте все ингредиенты согласно списку.
  • Рекомендуется использовать перчатки.
  • Очистите чеснок.
  • Все овощи тщательно промойте и высушите.
  • Удалите семена и внутренние перегородки из сладкого перца, нарежьте его вдоль на 5−6 частей.
  • Острый перец оставьте с семенами, просто уберите плодоножку.
  • Помидоры разрежьте пополам или на четвертинки, не забудьте вырезать место, где была плодоножка.
  • Пропустите сладкий и острый перец, помидоры и чеснок через мясорубку со средней решеткой, затем переложите смесь в кастрюлю, добавив соль и сахар.
  • После закипания готовьте аджику на медленном огне в течение 30 минут.
  • В конце добавьте уксус и перемешайте, затем снимите с плиты.

Стерилизуйте банки, тщательно вымыв их с содой и промыв теплой водой. Наполните кастрюлю водой, доведите до кипения и установите решетку для стерилизации. Поставьте банки вверх дном на 15 минут до появления капель внутри.

Крышки стерилизуйте в кипятке 10 минут. Залейте аджику в стерильные банки и сразу закатайте. Затем укутайте банки и оставьте на 24 часа. После этого уберите на зимнее хранение.

После того как аджику закатали, важно правильно хранить банки, чтобы сохранить вкус и аромат на протяжении всего зимнего сезона. Лучше всего хранить консервацию в прохладном и темном месте, например в кладовке или подвале. Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут негативно повлиять на качество продукта.

Перед подачей аджика может быть дополнительно заправлена растительным маслом или свежей зеленью. Также ее можно использовать в качестве соуса к мясным блюдам, запеченным овощам или как компонент для приготовления салатов. Эта остренькая приправа добавит пикантности и станет ярким акцентом любого стола.

Если вы готовите аджику впервые, не бойтесь экспериментировать с пропорциями и ингредиентами. Острая перчинка может быть заменена на более мягкие сорта по вашему вкусу, а добавление свежих трав, таких как кинза или базилик, придаст особый вкус приправе.