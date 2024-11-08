Аджика: польза и вред для здоровья

— Чеснок — один из основных компонентов аджики. Он содержит аллицин, который обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, что может помочь укрепить иммунитет. Благодаря наличию перца и томатов аджика считается хорошим источником витамина А, отвечающего за здоровье глаз. Витамин А необходим для работы зрительной системы, а именно для образования родопсина — светочувствительного пигмента в стержневых клетках сетчатки. Родопсин позволяет глазам адаптироваться к изменениям освещенности и обеспечивает нормальное видение в темноте. Стоит также отметить содержание ликопина — антиоксиданта, помогающего защищать клетки глаз от возрастных повреждений.