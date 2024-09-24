Адыгейский против сулугуни. Чем отличаются друг от друга кавказские сыры

Вариантов сулугуни и адыгейского сыра довольно много. Лучше всего покупать эти сыры на рынках, где их можно попробовать. «Сулугуни нужно проверить легким нажатием, — советует Лорай, — из него должна выходить молочная сыворотка. Если его попробовать, то он немного скрипит на зубах. Блинчики и косички — это тот же сыр, только в разных формах, но они подходят не для всех блюд. При покупке адыгейского сыра нужно обращать внимание на упаковку и сроки годности, ведь у сыра небольшой срок хранения. Поверхность сыра должна быть влажной и упругой, без корочки и глазков, внутри сыр должен быть мягким, запах и вкус приятным, молочным. Конечно, сыр лучше покупать у проверенных продавцов».