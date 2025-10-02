Адвокат Жорин оценил перспективы иска к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Ветерану боевых действий Александру Трещеву вряд ли удастся взыскать с певицы Аллы Пугачевой 1,5 миллиарда рублей, так как практики удовлетворения исков на подобные суммы в России почти нет. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.
По словам юриста, обратившийся в лучшем случае получит компенсацию в размере нескольких десятков рублей. Он добавил, что, вероятнее всего, Трещеву вовсе откажут в иске.
— Конкретно истца никто не упоминал в интервью, его честь и достоинство не опорочены, и если дело будет рассмотрено без политического подтекста, то перспектив нет, — передает слова Жорина Woman.ru.
Трещев попросил суд признать информацию, которую Пугачева озвучила в своем последнем интервью, не соответствующей действительности, а также порочащей его честь и достоинство как россиянина, ветерана боевых действий и патриота своей страны.
Кроме того, он рассказал, что решил подать сразу два иска в связи с отсутствием информации о прописке исполнительницы. По словам Трещева, суд может самостоятельно рассмотреть его заявление или обратиться в регистрационные или правоохранительные органы.