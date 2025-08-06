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Адвокат заявил, что песни «Агаты Кристи» могут запретить в России

1 сентября 2025 года в России введут ответственность за упоминание наркотиков в песнях. Кандидат юридических наук адвокат Александр Карабанов объяснил, не запретят ли на этом фоне хиты распавшейся группы «Агата Кристи» «Опиум для никого» и «Моряк», в которых упоминаются запрещенные вещества.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «Абзацем» эксперт сообщил, что по новому закону нужно будет приводить контент, который создавался ранее, к единому знаменателю. Его продолжат ограничивать на цифровых платформах. В связи с этим исполнителям придется либо заменить названия веществ звуковым сигналом, либо поменять слова. По словам Карабанова, это касается концертов. Он предположил, что вряд ли братья Самойловы смогут исполнять старые хиты в первоначальном варианте.

Согласно № 224-ФЗ от 08.08.2024, нарушителей может ожидать штраф в размере до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, еще в 2023 году появились новости о том, что «Опиум для никого» и «Моряка» признали пропагандой наркотиков. Однако Вадим Самойлов позднее назвал это «безосновательным информационным шумом».

К слову о наркотиках в песнях. Недавно миллиардер Игорь Рыбаков решил выкупить альбом рэпера Гуфа, в котором романтизируется нездоровый образ жизни, и удалить его со всех площадок.